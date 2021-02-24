"У перший рік ми не потрапили в Лігу чемпіонів. Після цього, взимку, у нас була розмова. Ситуація була такою, що ми не могли дуже багато витрачати на трансфери. Тільки точково. Тоді у Ігоря Суркіса були проблеми з Приватбанком. Я розумів це все. Але також я розумів, що нам все одно потрібен нападник.

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Ми навіть більше шукали більше не нападника, а футболіста на позицію дев'ятки. Нам пропонували Ніколу Влашіча з Евертона. Але 4 млн євро оренда, а потім 12 або 13 млн, які за нього потрібно було б заплатити – це досить серйозні гроші.

Зараз Влашіч – провідний футболіст ЦСКА, грає в національній збірній. Але в той момент Суркіс не міг заплатити такі гроші. Але футболіст він досить цікавий і міцний. Він був би дуже корисний Динамо на позиції дев'ятки, прихованого другого форварда", – розповів Хацкевич у інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Влашіч належав Евертону з 2017 по 2019 роки та перебрався до ЦСКА за 15,7 млн євро. Transfermarkt наразі оцінює хорвата у 30 млн євро.

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