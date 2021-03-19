Хацкевич уволен с поста главного тренера российского клуба
Белорусский специалист Александр Хацкевич остался без работы. Ротор отправил экс-наставника Динамо в отставку.
"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности", – приводит слова гендиректора Ротора официальный сайт клуба.
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К слову, в последнем матче под руководством Хацкевича Ротор проиграл дома Ростову со счетом 0:4. Волгоградская команда набрала 18 очков в 23 турах и занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите, составляет 8 очков.
Напомним, Хацкевич возглавил Ротор в 2019 году. До этого специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.
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