"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности", – приводит слова гендиректора Ротора официальный сайт клуба.

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К слову, в последнем матче под руководством Хацкевича Ротор проиграл дома Ростову со счетом 0:4. Волгоградская команда набрала 18 очков в 23 турах и занимает тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите, составляет 8 очков.

Напомним, Хацкевич возглавил Ротор в 2019 году. До этого специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

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