Хацкевич: Владеть мячом и инициативой – не значит победить

Наставник Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после победы Динамо над Шахтером в Суперкубке Украины.

"Мы посвящаем эту победу городу Киев. Владеть мячом и инициативой – не значит победить. Мы предупреждали ребят, что нужно уметь терпеть.

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Действительно, в начале матча преимущество было на стороне Шахтера. "Горняки" создавали опасные моменты у наших ворот, но мы здорово контратаковали. Где-то не удавалось доводить моменты до удара.

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Сейчас мы только начинаем входить в сезон. Эта победа придаст нам физических, моральных сил и уверенности в будущем", – рассказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, Суперкубок Украины стал первым трофеем Хацкевича во главе Динамо.

Напомним, Динамо победило Шахтер со счетом 1:0 и торжествовали в Суперкубке Украины\

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