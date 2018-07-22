toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРЫ

Хацкевич: Владеть мячом и инициативой – не значит победить

00:05 56 Читати українською
Хацкевич: Владеть мячом и инициативой – не значит победить
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Наставник Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после победы Динамо над Шахтером в Суперкубке Украины.

"Мы посвящаем эту победу городу Киев. Владеть мячом и инициативой – не значит победить. Мы предупреждали ребят, что нужно уметь терпеть.

Шахтер – Динамо – видео гола

Действительно, в начале матча преимущество было на стороне Шахтера. "Горняки" создавали опасные моменты у наших ворот, но мы здорово контратаковали. Где-то не удавалось доводить моменты до удара.

Порошенко: Динамо – чемпион

Сейчас мы только начинаем входить в сезон. Эта победа придаст нам физических, моральных сил и уверенности в будущем", – рассказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, Суперкубок Украины стал первым трофеем Хацкевича во главе Динамо.

Напомним, Динамо победило Шахтер со счетом 1:0 и торжествовали в Суперкубке Украины\

.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
21
мин
Заря
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук