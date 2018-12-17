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Хацкевич та Буяльський розповіли, кого хотіли отримати в плей-офф Ліги Європи

18 грудня 08:00 0 Читать на русском
Хацкевич та Буяльський розповіли, кого хотіли отримати в плей-офф Ліги Європи
Олександр Хацкевич та Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич та півзахисник Віталій Буяльський назвали бажаних для себе суперників в 1/16 Ліги Європи.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті розповіло про командний перегляд жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого киянам дістався пірейський Олімпіакос.

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Перед початком процедури головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич сказав, що хотів би "північну" команду, у якої чемпіонат за календарем схожий на УПЛ і є зимова пауза.

Віталій Буяльський, у свою чергу, назвав римський Лаціо, щоб отримати можливість помститись за виліт в 1/8 фіналу сезону 2017/18.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 та 21 лютого.

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