Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич сподівається, що на матч команди в Лізі Європи прийде більше вболівальників, ніж на гру Шахтаря проти Ліона в Лізі чемпіонів.

"Сподіваюся, що на наш матч прийде більше вболівальників", – сказав Олександр Хацкевич на прес-конференції перед матчем з Яблонцем.

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Так наставник Динамо відповів на питання про активну промо-кампанію Шахтаря перед матчем Ліги чемпіонів у Києві.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійському, а за день до цього на тому ж стадіоні Шахтар зіграє свій матч у Лізі чемпіонів проти Ліона.

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