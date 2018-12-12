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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

17:49 355 Читать на русском
Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар
Олександр Хацкевич / фото А. Петренка

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич сподівається, що на матч команди в Лізі Європи прийде більше вболівальників, ніж на гру Шахтаря проти Ліона в Лізі чемпіонів.

"Сподіваюся, що на наш матч прийде більше вболівальників", – сказав Олександр Хацкевич на прес-конференції перед матчем з Яблонцем.

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Так наставник Динамо відповів на питання про активну промо-кампанію Шахтаря перед матчем Ліги чемпіонів у Києві.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійському, а за день до цього на тому ж стадіоні Шахтар зіграє свій матч у Лізі чемпіонів проти Ліона.

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Джерело: Футбол 24
Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Яблонец Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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