Вербіч: Незважаючи на погоду, було б чудово перемогти Яблонец при заповнених трибунах

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від поєдинку ліги Європи проти ФК Яблонец.

"Ми прагнемо закінчити першу частину сезону якнайкраще. Наша команда зробить все для того, щоб перемогти в четвер.

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Ми хочемо подякувати нашим уболівальникам, і я хотів би попросити їх прийти і підтримати нас в останньому матчі в цьому році. Розумію, що зараз не найкраща погода, але було б чудово здобути перемогу при заповнених трибунах. Особливо в кінці цього року", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55. Попередньо, матч повинен відбутися на домашній арені Динамо НСК Олімпійський.