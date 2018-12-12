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Вербіч: Незважаючи на погоду, було б чудово перемогти Яблонец при заповнених трибунах

15:01 464 Читать на русском
Вербіч: Незважаючи на погоду, було б чудово перемогти Яблонец при заповнених трибунах
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від поєдинку ліги Європи проти ФК Яблонец.

"Ми прагнемо закінчити першу частину сезону якнайкраще. Наша команда зробить все для того, щоб перемогти в четвер.

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Ми хочемо подякувати нашим уболівальникам, і я хотів би попросити їх прийти і підтримати нас в останньому матчі в цьому році. Розумію, що зараз не найкраща погода, але було б чудово здобути перемогу при заповнених трибунах. Особливо в кінці цього року", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55. Попередньо, матч повинен відбутися на домашній арені Динамо НСК Олімпійський.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

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Динамо Динамо Ліга Європи Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Яблонец
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