"Те, що я прочитав в інтернеті про мою роботу в клубі Скра 1921, мене дуже сильно здивувало, якщо не сказати більше. На початку червня я повернувся в Європу, і відтоді не давав жодного інтерв’ю ані польським, ані українським ЗМІ або інтернет-ресурсам.

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Наразі жодної роботи, а тим більше контракту, у мене в Польщі немає. Нічого більше цього мені сказати нема чого, тому що просто нема чого коментувати", – поділився Хацкевич в коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, білоруський фахівець розпочав тренерську роботу у мінському Динамо у 2007 році. Далі були збірні Білорусі U-18 і U-19 та місцевий Вітебськ. З 2010 року Олександр перебував у структурі Динамо, з перервою на роботу у національній збірній Білорусі. З 2017 по 2019 роки був головним тренером Динамо. Після звільнення очолив російський Ротор. Останнім клубом білоруса була кіпрська Карміотісса, з якою він працював з вересня по жовтень 2022-го (6 матчів). З цього часу 49-річний фахівець перебував без роботи.

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