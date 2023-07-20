Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич став радником/консультантом аматорського клубу Скра 1921 Варшава, повідомляє прес-служба польської команди.

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Терміни та умови контракту не повідомляються.

"Наразі маю вільний час не тільки для сім'ї, а й для гри у футбол з друзями. Польський клуб, з яким я буду працювати, аматорський, професійних гравців там немає, але рівень футболу достатньо високий. Хочу допомогти хлопцям досягти успіху. Професійна допомога тренеру Скра, розкриття потенціалу в окремих гравців та всієї команди, а також підготовка до переходу на професійний рівень – це буде в центрі моєї уваги", – прокоментував своє призначення Хацкевич.

Нагадаємо, білоруський фахівець розпочав тренерську роботу у мінському Динамо у 2007 році. Далі були збірні Білорусі U-18 і U-19 та місцевий Вітебськ. З 2010 року Олександр перебував у структурі Динамо, з перервою на роботу у національній збірній Білорусі. З 2017 по 2019 роки був головним тренером Динамо. Після звільнення очолив російський Ротор. Останнім клубом білоруса була кіпрська Карміотісса, з якою він працював з вересня по жовтень 2022-го (6 матчів). З цього часу 49-річний фахівець перебував без роботи.

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