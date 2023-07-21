"То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе Скра 1921, меня очень сильно удивило, если не сказать больше. В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам.

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Сейчас никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет. Ничего больше этого мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать", – поделился Хацкевич в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, белорусский специалист начал тренерскую работу в минском Динамо в 2007 году. Далее были сборные Беларуси U-18 и U-19 и местный Витебск. С 2010 года Александр находился в структуре Динамо, с перерывом на работу в национальной сборной Беларуси. С 2017 по 2019 годы был главным тренером Динамо. После увольнения возглавил российский Ротор. Последним клубом белоруса была кипрская Кармиотисса, с которой он работал с сентября по октябрь 2022-го (6 матчей). С этого времени 49-летний специалист находился без работы.

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