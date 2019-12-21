Хацкевич прокоментував своє призначення головним тренером Ротора

Екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував початок співпраці з представником російської ФНЛ.

"Для мене це велика відповідальність. Ротор мені відомий і рекомендацій не потребує. Щоб зрозуміти російський чемпіонат, необхідно відчути колорит ФНЛ.

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Перед клубом стоять найвищі завдання. Прилетів спеціально у Волгоград на підписання контракту, щоб познайомитися з містом, в якому доведеться жити і працювати, з інфраструктурою, особисто зустрітися з керівництвом області та клубу. Мені все дуже сподобалось. Встиг піднятися на Мамаєв Курган. Вважаю, що кожна людина, що приїжджає в Волгоград, хоча б раз повинна відвідати це знакове місце і вшанувати пам'ять захисників Сталінграда. Контракт ми підписували на Волгоград Арені, тому оцінив масштаб і красу стадіону, подивився на роздягальню і газон.

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Спочатку мені потрібно познайомитися з тими гравцями, який є в команді, побачити потенціал кожного футболіста і створити міцний колектив. Я був по-хорошому здивований, яка підтримка у команди в ФНЛ. Знаю, що багато людей люблять цей клуб і ставляться до нього вимогливо. Зрозуміло, що крім досягнення результату фанати повинні отримувати задоволення від гри. Зробимо з хлопцями все можливе зі свого боку, щоб вболівальники не були розчаровані", – цитує Хацкевича офіційний сайт російського клубу.

Відзначимо, що Ротор наразі очолює турнірну таблицю другого за силою дивізіону чемпіонату Росії.