Франков прокоментував призначення Хацкевича головним тренером російської команди

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков відверто висловився щодо призначення екс-тренера Динамо Олександра Хацкевича наставником Ротора.

"Питають, як я ставлюся до призначення Олександра Хацкевича. Відповідь з двох слів: з повагою. Завжди тішить, коли людина прагне працювати, хоче щось довести, у тому числі, можливо, самому собі.

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Думаю, ви пам'ятаєте суть нашої перепалки після відомого інтерв'ю колишнього наставника Динамо. Так он вона як раз у цьому: хто хоче, той береться і доводить. Правильною дорогою йде. А от що собою представляє нинішній Ротор – питання окреме", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у жовтні український футбол сколихнув черговий конфлікт – екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич у програмі Вацко Light розкритикував відомих вітчизняних журналістів. Зокрема, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова та його заступника Андрія Шахова. Ті не залишилися без відповіді і вступили у словесну перепалку з білоруським фахівцем.

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