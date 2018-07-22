Хацкевич порівняв Бєсєдіна з Жиру

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич порівняв Артема Бєсєдіна з форвардом збірної Франції Олів'є Жиру.

"Грою Артема я задоволений. Він виконує великий обсяг роботи. Жиру став чемпіоном світу в складі збірної Франції.

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Скільки він забив? Нуль, проте він працював на команду", – розповів Хацкевич на прес-конференції після перемоги над Шахтарем.

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