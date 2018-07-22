Хацкевич порівняв Бєсєдіна з Жиру

Україна — 01:04 5504
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Шахтар – Динамо: жах Пятова, провальні новачки, питання до суддівства і привабливий старт сезону
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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція Суперкубка України 2018, – як це булоУкраїна — 21 лип 7019
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Маліновський забив гол за Генк 3-й матч поспіль – відеоБельгія — 21 лип 1106
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Шевченко продовжить очолювати збірну УкраїниЗбірна України — 21 лип 3570
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"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест ХемАнглія — 21 лип 7258
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