Хацкевич сравнил Беседина з Жиру

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич сравнил Артема Беседина с форвардом сборной Франции Оливье Жиру.

"Игрой Артема я доволен. Он выполняет большой объем работы. Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Динамо одолело Шахтер и завоевало Суперкубок Украины 2018 – не обошлось без скандала

Сколько он забил? Ноль, однако он работал на команду", – рассказал Хацкевич на пресс-конференции после победы над Шахтером.

Динамо одолело Шахтер и завоевало Суперкубок Украины 2018 – не обошлось без скандала