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Хацкевич сравнил Беседина з Жиру

00:50 24 Читати українською
Хацкевич сравнил Беседина з Жиру
Артем Беседин / фото из соцсетей

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич сравнил Артема Беседина с форвардом сборной Франции Оливье Жиру.

"Игрой Артема я доволен. Он выполняет большой объем работы. Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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Сколько он забил? Ноль, однако он работал на команду", – рассказал Хацкевич на пресс-конференции после победы над Шахтером.

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Теги
Суперкубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Оливье Жиру Оливье Жиру Артем Беседин Артем Беседин Франция
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