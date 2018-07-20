Хацкевич: З Шахтаря пішли лідери, проте схема гри не змінилась

Наставник Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами напередодні Суперкубку України.

"Ми хочемо завоювати Суперкубок. Рік тому не вийшло і в цьому році ми цілеспрямовано готувалися як до гри за Суперкубок, так і до чемпіонату. Че Че летить разом з нами, а Сідклей в суботу зіграє за молодіжну команду.

Щодо Шахтаря, ми стежили за іграми, які суперник проводив під час підготовки. Пішли футболісти-лідери, але схема гри не змінилася. Посилилися чи ні – зрозуміємо під час сезону. Всім потрібен час. Там є і більш молоді хлопці, тому тільки протягом сезону побачимо.

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Піваріч? Він віце-чемпіон світу і гравець Динамо. А якби приїхав чемпіон світу – теж піднімалося б це питання? Мені, як тренеру, важливо розуміти, що у мене на позиції лівого захисника є два прекрасних гравця. Не забувайте, що у нас також є і молодий Миколенко", – розповів Хацкевич.

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Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.