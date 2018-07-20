Хацкевич: Из Шахтера ушли лидеры, однако схема игры не изменилась

Наставник Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами накануне Суперкубка Украины.

"Мы хотим завоевать Суперкубок. Год назад не получилось и в этом году мы целенаправленно готовились как к игре за Суперкубок, так и к чемпионату. Че Че летит вместе с нами, а Сидклей в субботу сыграет за молодежную команду.

За Шахтером мы следили за играми, которые соперник проводил во время подготовки. Ушли футболисты-лидеры, но схема игры не изменилась. Усилились или нет – поймем во время сезона. Всем нужно время. Там есть и более молодые ребята, поэтому только в течение сезона посмотрим.

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Пиварич? Он вице-чемпион мира и игрок Динамо. А если бы приехал чемпион мира – тоже поднимался бы этот вопрос? Мне, как тренеру, важно понимать, что у меня на позиции левого защитника есть два прекрасных игрока. Не забывайте, что у нас также есть и молодой Миколенко", – сказал Хацкевич.

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Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.