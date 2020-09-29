"Граємо вдома, тому повинні бути сміливими. Особливо це стосується атаки, тому що в Норвегії ми зіграли недостатньо гостро попереду.

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Разом з тим потрібно надійніше діяти в обороні, тому що три м'ячі від Мольде в першому матчі – це занадто", – поділився Харатін у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, перша зустріч між Мольде та Ференцварошем завершилась феєричною нічиєю 3:3. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 29 вересня, початок о 22:00.

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