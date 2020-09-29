"Играем дома, поэтому должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, так как в Норвегии мы сыграли недостаточно остро впереди.

Харатин признался, о чем думал во время важнейшего пробития пенальти в ворота Мольде

Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне, потому что три мяча от Мольде в первом матче – это слишком", – поделился Харатин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, первая встреча между Мольде и Ференцварошем завершилась феерической ничьей 3:3. Ответный матч состоится уже сегодня, 29 сентября, начало в 22:00.

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