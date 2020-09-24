"Насправді ще на зимових зборах тренерський штаб призначив мене першим пенальтистом команди. До цього я забив два пенальті в товариських іграх. А ось в офіційних все ніяк не випадало такої можливості .

Феєрія команди Реброва у відеоогляді матчі Мольде – Ференцварош – 3:3

Звичайно, важливо було забити цю "точку". І для команди в психологічному плані, та і для мене в особистому. Про що думав після того, як побачив м'яч у сітці? Про сім'ю. Мама взагалі матчі ледь-ледь дивиться, нереально переживає. А тут ще й "точку" я б'ю, на останніх хвилинах. Не уявляю, що там з нею було", – розповів Харатін в коментарі Telegram-каналу Mr. Raumdeuter.

Нагадаємо, український легіонер Ференцвароша реалізував пенальті на 87 хвилині матчу проти Мольде і вирвав для команди Реброва нічию (3:3).

Українці врятували Ференцварош від поразки Мольде – божевільний матч наблизив команду Реброва до групи Ліги чемпіонів