Хальдоурсон: Уявляв, що думає Мессі під час виконання пенальті

Воротар Ханнес Тоур Хальдоурсон, який став найкращим гравцем матчу Аргентина – Ісландія на груповому етапі ЧС-2018, поділився своїми емоціями від поєдинку.

"Для мене неймовірно стати найкращим гравцем своєї команди в першому матчі на чемпіонаті світу. Та ще й відбити пенальті. Це великий і важливий момент для нас усіх, тому що відбиття цього одинадцятиметрового збільшує наші шанси на вихід із групи.

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Звісно, я думав над пенальті вдома. Важко передбачити, як усе складеться в грі, але сьогодні все зійшлося. Я намагався уявити, що буде думати Мессі, виконуючи пенальті. Я переглядав його попередні спроби, знав, як він це робить. Для нас це велика нічия, оскільки ми ще минулого разу (на Євро-2016 – Футбол 24), що набирати очки відразу дуже важливо. Ми грали проти однієї з найкращих команд світу, найкращих гравців планети", – розповів Хальдоурсон у коментарі Чемпионату.

Нагадаємо, що збірна Аргентини не зуміла переграти ісландців у стартовому для обох команд матчі ЧС-2018. Поєдинок завершився із рахунком 1:1, а у другому таймі Ліонель Мессі не зумів реалізувати пенальті. Його удар парирував Ханнес Тоур Хальдоурсон.