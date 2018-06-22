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Хальдоурсон: Уявляв, що думає Мессі під час виконання пенальті

16 червня 18:55 773 Читать на русском
Хальдоурсон: Уявляв, що думає Мессі під час виконання пенальті
Ханнес Тоур Хальдоурсон / OIKOTIMES.com

Воротар Ханнес Тоур Хальдоурсон, який став найкращим гравцем матчу Аргентина – Ісландія на груповому етапі ЧС-2018, поділився своїми емоціями від поєдинку.

"Для мене неймовірно стати найкращим гравцем своєї команди в першому матчі на чемпіонаті світу. Та ще й відбити пенальті. Це великий і важливий момент для нас усіх, тому що відбиття цього одинадцятиметрового збільшує наші шанси на вихід із групи.

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Звісно, я думав над пенальті вдома. Важко передбачити, як усе складеться в грі, але сьогодні все зійшлося. Я намагався уявити, що буде думати Мессі, виконуючи пенальті. Я переглядав його попередні спроби, знав, як він це робить. Для нас це велика нічия, оскільки ми ще минулого разу (на Євро-2016 – Футбол 24), що набирати очки відразу дуже важливо. Ми грали проти однієї з найкращих команд світу, найкращих гравців планети", – розповів Хальдоурсон у коментарі Чемпионату.

Нагадаємо, що збірна Аргентини не зуміла переграти ісландців у стартовому для обох команд матчі ЧС-2018. Поєдинок завершився із рахунком 1:1, а у другому таймі Ліонель Мессі не зумів реалізувати пенальті. Його удар парирував Ханнес Тоур Хальдоурсон.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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