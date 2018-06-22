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Хальдоурсон: Представлял, что думает Месси во время исполнения пенальти

16 июня 19:00 131 Читати українською
Хальдоурсон: Представлял, что думает Месси во время исполнения пенальти
Ханнес Тоур Хальдоурсон / OIKOTIMES.com

Вратарь Ханнес Тоур Хальдоурсон, который стал лучшим игроком матча Аргентина – Исландия на групповом этапе ЧМ-2018, поделился своими эмоциями после поединка.

"Для меня невероятно стать лучшим игроком своей команды в первом матче на чемпионате мира. Да еще и отбить пенальти. Это большой и важный момент для нас всех, потому что отражение этого одиннадцатиметрового увеличивает наши шансы на выход из группы.

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Конечно, я думал над пенальти дома. Трудно предсказать, как все сложится в игре, но сегодня все сошлось. Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я просматривал его предыдущие попытки, знал, как он это делает. Для нас это большая ничья, поскольку мы еще в прошлый раз (на Евро-2016 – Футбол 24), что набирать очки сразу очень важно. Мы играли против одной из лучших команд мира, лучших игроков планеты", – рассказал Хальдоурсон в комментарии Чемпионату.

Напомним, что сборная Аргентины не сумела переиграть исландцев в стартовом для обеих команд матче ЧМ-2018. Поединок завершился со счетом 1:1, а во втором тайме Лионель Месси не сумел реализовать пенальти. Его удар парировал Ханнес Тоур Хальдоурсон.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Чемпионат мира-2018 Исландия Исландия Ханнес Тоур Халльдоурссон Ханнес Тоур Халльдоурссон Аргентина - Исландия
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