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Хачеріді відмовив клубу з Казахстану – футболіст мріє про Бундеслігу

13:18 993 Читать на русском
Хачеріді відмовив клубу з Казахстану – футболіст мріє про Бундеслігу
Євген Хачеріді / Фото: ФК ПАОК

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді хоче піти на підвищення.

Раніше грецькі ЗМІ повідомляли, що український захисник ПАОКа Євген Хачеріді змінить клуб.

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Футболіст мав пропозицію з Казахстану, але відмовив, повідомляє портал FootballHub.

Хачеріді сподівається перейти у клуб з Бундесліги.

За півроку 31-річний центрбек провів за клуб з Салоніків 11 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК
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