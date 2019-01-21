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Лєвандовскі стажуватиметься у Фонсеки, – Бурбас

12:52 742 Читать на русском
Лєвандовскі стажуватиметься у Фонсеки, – Бурбас
Маріуш Лєвандовскі / Фото: соцмережі

Екс-хавбек Шахтаря Маріуш Лєвандовскі навчатиметься у наставника "гірників" Паулу Фонсеки.

"Старий-добрий Маріуш Лєвандовські найближчий тиждень проходитиме стажування у Паулу Фонсеки.

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Споглядаючи за тренувальним процесом колишньої команди, поляк має на меті підвищити власну тренерську кваліфікацію. Про постійну роботу у Шахтарі мова не йде", – написав Бурбас у своєму Twitter.

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Теги
Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Маріуш Лєвандовскі Маріуш Лєвандовскі
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