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Хачеріді: Ракицький – нормальний хлопець, трансфер до Зеніта – це його право

22:39 743 Читать на русском
Хачеріді: Ракицький – нормальний хлопець, трансфер до Зеніта – це його право
Євген Хачеріді / SPORT24.GR

Екс-захисник збірної України Євген Хачеріді прокоментував перехід Ярослава Ракицького до пітерського Зеніта.

"Я з ним особливо ніколи не спілкувався, тільки в збірній. Але він, до речі, нормальний хлопець. З ним можна посміятися, пожартувати. Перехід в Зеніт – це його право. А то я вже наслухався Федецького.

"Кварцяний обожнював, коли гравець був весь у бруді, крові", – Хачеріді пригадав період кар'єри у Волині

Не знаю, що там за ситуація у нього склалася в Шахтарі, але Зеніт – гідна команда, зарплата там хороша. Так, там Росія, але для мене політика в стороні.

Що робити, якщо у мене одна пропозиція, і вона від Зеніта? Я навряд чи б туди перейшов, якби був вибір. Наприклад, якби в Туреччині запропонували хороші умови – перейшов би туди", – поділився Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

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Теги
Зеніт Зеніт Росія Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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