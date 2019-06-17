Хачеріді: Ракицький – нормальний хлопець, трансфер до Зеніта – це його право

Екс-захисник збірної України Євген Хачеріді прокоментував перехід Ярослава Ракицького до пітерського Зеніта.

"Я з ним особливо ніколи не спілкувався, тільки в збірній. Але він, до речі, нормальний хлопець. З ним можна посміятися, пожартувати. Перехід в Зеніт – це його право. А то я вже наслухався Федецького.

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Не знаю, що там за ситуація у нього склалася в Шахтарі, але Зеніт – гідна команда, зарплата там хороша. Так, там Росія, але для мене політика в стороні.

Що робити, якщо у мене одна пропозиція, і вона від Зеніта? Я навряд чи б туди перейшов, якби був вибір. Наприклад, якби в Туреччині запропонували хороші умови – перейшов би туди", – поділився Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

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