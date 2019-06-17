"Кварцяний обожнював, коли гравець був весь у бруді, крові", – Хачеріді пригадав період кар'єри у Волині

Екс-захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді розповів про роботу під керівництвом Віталія Кварцяного.

"Кварцяний усій команді показував, як правильно робити підкати. Він любив, щоб усі відбирали м'яч, усі були на дупі.

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Він від цього просто млів, коли людина уся в бруді, в крові. Усі рахують ТТД, а Кварцяний рахував, скільки ти зробив підкатів за матч. В мене був рекорд – 15 підкатів за матч. Зараз же від сили роблю 3-4 за гру. Усі в команді Кварцяного повинні забирати м'яч – і захисники, і півзахисники, і форварди", – розповів Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

Відзначимо, що українець відіграв лише 11 матчів у сезоні 2018/19 у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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