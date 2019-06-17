toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Кварцяний обожнював, коли гравець був весь у бруді, крові", – Хачеріді пригадав період кар'єри у Волині

20:39 718 Читать на русском
"Кварцяний обожнював, коли гравець був весь у бруді, крові", – Хачеріді пригадав період кар'єри у Волині
Віталій Кварцяний / фото: ФК Динамо Київ

Екс-захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді розповів про роботу під керівництвом Віталія Кварцяного.

"Кварцяний усій команді показував, як правильно робити підкати. Він любив, щоб усі відбирали м'яч, усі були на дупі.

Хачеріді: Я на 99% вільний агент

Він від цього просто млів, коли людина уся в бруді, в крові. Усі рахують ТТД, а Кварцяний рахував, скільки ти зробив підкатів за матч. В мене був рекорд – 15 підкатів за матч. Зараз же від сили роблю 3-4 за гру. Усі в команді Кварцяного повинні забирати м'яч – і захисники, і півзахисники, і форварди", – розповів Хачеріді в коментарі Зе Интервьюер.

Відзначимо, що українець відіграв лише 11 матчів у сезоні 2018/19 у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Фанати ПАОКа епічно святкували чемпіонство Греції – неймовірне файєр-шоу

blog_ava
"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші
13:53
18007
Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Волинь Волинь Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний Греція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона спростувала домовленість із Грізманном
    Іспанія — 16:40687 Барселона спростувала домовленість із Грізманном
4
год
:
25
хв
Японія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук