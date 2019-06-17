Хачериди: Ракицкий – нормальный парень, трансфер в Зенит – это его право

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал переход Ярослава Ракицкого к питерского Зенита.

"Я с ним особенно никогда не общался, только в сборной. Но он, кстати, нормальный парень. С ним можно посмеяться, пошутить. Переход в Зенит – это его право. А то я уже наслушался Федецкого.

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Не знаю, что там за ситуация у него сложилась в Шахтере, но Зенит – достойная команда, зарплата там хорошая. Да, там Россия, но для меня политика в стороне.

Что делать, если у меня одно предложение, и оно от Зенита? Я вряд ли бы туда перешел, если бы был выбор. Например, если бы в Турции предложили хорошие условия – перешел бы туда", – поделился Хачериди в комментарии Зе Интервьюер.

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