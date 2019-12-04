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Гвардіола змирився з поразкою у боротьбі за титул АПЛ

08:27 236 Читать на русском
Гвардіола змирився з поразкою у боротьбі за титул АПЛ
Хосеп Гвардіола / Фото Sky Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола скептично оцінив шанси команди на перемогу в АПЛ після матчу 15-го туру проти Бернлі (4:1).

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

"Чи говорить гра Сіті про те, що ми продовжуємо боротися за титул? Боротьба вже закінчена. З того, що я читав, ніхто не дає нам шансу. Все закінчилось.

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Чесно кажучи, з огляду на наше відставання від Ліверпуля, було б дивно думати про титул.

Нам потрібно думати про майбутнє дербі, йти від гри до гри, тому що існує не тільки Прем'єр-ліга. Є й інші турніри, такі як Кубок Англії, Кубок Ліги та Ліга чемпіонів", – цитує Гвардіолу Goal.

Після 15-ти турів Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля на 8 очок. У мерсисайдців ще є гра в запасі проти Евертона.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Бернлі - Манчестер Сіті
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