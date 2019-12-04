Гвардіола змирився з поразкою у боротьбі за титул АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола скептично оцінив шанси команди на перемогу в АПЛ після матчу 15-го туру проти Бернлі (4:1).

"Чи говорить гра Сіті про те, що ми продовжуємо боротися за титул? Боротьба вже закінчена. З того, що я читав, ніхто не дає нам шансу. Все закінчилось.

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Чесно кажучи, з огляду на наше відставання від Ліверпуля, було б дивно думати про титул.



Нам потрібно думати про майбутнє дербі, йти від гри до гри, тому що існує не тільки Прем'єр-ліга. Є й інші турніри, такі як Кубок Англії, Кубок Ліги та Ліга чемпіонів", – цитує Гвардіолу Goal.

Після 15-ти турів Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля на 8 очок. У мерсисайдців ще є гра в запасі проти Евертона.

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