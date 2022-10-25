"Я не уявляв, наскільки добре діє Холанд на обмеженому просторі в чужому штрафному майданчику. Він забиває багато голів з тієї зони. Він відходить подалі від м'яча, щоб бути ближчими до воріт. Це нелегка робота для нападника.

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Крім його трудової етики, Ерлінг одним із перших приїжджає до тренувального центру та одним з останніх залишає його. Він дбає про своє тіло, добре обізнаний про те, як має жити професіонал, і у нього є прагнення ставати краще. Минулого сезону він мав деякі проблеми з травмами, але цього року – дякую нашим лікарям і фізіотерапевтам – він може грати кожні три дні, що дуже важливо і для нас, і для нього.

Під час ЧС-2022 він точно буде у Марбельї чи Норвегії. Від того, як Холанд буде поводитися, залежить, наскільки він добре виступатиме в другій половині сезону. Сподіваюся, він не буде багато пити і їсти і повернеться у добрій формі. Я майже впевнений, що йому хотілося б бути учасником чемпіонату світу. Можливо, він буде на наступному Мундіалі чи на Євро, – цитує Гвардіолу Goal.