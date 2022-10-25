"Я не представлял, насколько хорошо действует Холланд на ограниченном пространстве в чужой штрафной площадке. Он забивает много голов из той зоны. Он отходит подальше от мяча, чтобы быть ближе к воротам. Это нелегкая работа для нападающего.

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Кроме его трудовой этики, Эрлинг одним из первых приезжает в тренировочный центр и одним из последних покидает его. Он заботится о своем теле, хорошо осведомлен о том, как должен жить профессионал, и у него есть стремление становиться лучше. В прошлом сезоне у него были некоторые проблемы с травмами, но в этом году – спасибо нашим врачам и физиотерапевтам – он может играть каждые три дня, что очень важно и для нас, и для него.

Во время ЧМ-2022 он будет точно в Марбелье или Норвегии. От того, как Холланд будет вести себя, зависит, насколько он будет хорошо выступать во второй половине сезона. Надеюсь, он не будет много пить и есть и вернется в хорошей форме. Я почти уверен, что ему бы хотелось быть участником чемпионата мира. Возможно, он будет на следующем Мундиале или Евро", – цитирует Гвардиолу Goal.