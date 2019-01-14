Зінченко розповів про оригінальну систему штрафів у Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, як в команді влаштована система штрафів.

"Ми повинні приїхати на базу о 9:30 і розписатися. Людина, яка сидить з цим аркушем паперу, о 9:30 встає і йде. Ті, хто не розписався, – вже оштрафовані.

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Раніше штрафи вимірювалися в грошах. Зараз це визначається з допомогою рулетки. Збирають на теорію всю команду, виносять рулетку, починаєш її крутити. Може випасти пральня. Ти повинен допомогти випрати речі. Не те щоб своїми руками, але допомогти людям, які це роблять. Може випасти кухня, їдальня. Помити бутси після тренування всій команді.

У Де Брюйне і Ляпорта випало провести тренування дітям. Є сектор "щасливчик" – тобто ти взагалі нічого не робиш. Але таке нікому ще не випадало.

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Є "inviteyourfriend". Ти запрошуєш одного з гравців, він починає крутити, і ви виконуєте щось удвох. Є ще оплатити вечерю тренерському штабу. Або всій команді, або персоналу.

Що ми їмо? Як і скрізь – курка, риба. До нас приїжджали три тижні тому з італійського ресторану і робили італійський обід. Різотто, паста, всі види. Прямо люди з ресторану у нас на кухні були і пропонували", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-шоу "КраСава".