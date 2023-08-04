Хорватський захисник Йошко Гвардіол завершує перехід з РБ Лейпциг в Ман Сіті.

Манчестер Сіті та Лейпциг узгодили трансфер Гвардіола. Сторони підписали всі документи, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Хорват може вважатися гравцем Ман Сіті. Ціна трансферу – 90 мільйонів євро. Гвардіол стане найдорожчим захисником в історії.

Йошко прилетів у Англію, щоб пройти медогляд і підписати довготривалий контракт з чемпіонами АПЛ.

До слова, Гвардіол зіграв у 41 матчі за РБ Лейпциг в минулому сезоні, в яких записав до свого активу 3 голи.

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