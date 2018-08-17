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Гусєв може стати тренером молодіжної команди Динамо, – Бурбас

11:51 402 Читать на русском
Гусєв може стати тренером молодіжної команди Динамо, – Бурбас
Олег Гусєв / ФК Динамо

Екс-гравець Динамо Олег Гусєв може обійняти посаду тренера молодіжної команди киян.

"Ігор Суркіс хоче бачити досвідченого Олега Гусева асистентом Юрія Мороза в молодіжці Динамо.

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Не замілка посада для людини такого калібру? Якщо у клубі є бажання пригріти легенду, то може би престижніше місце для нього знайти, а?" – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, наприкінці минулого сезону Гусєв припинив свої виступи за Динамо. В активі Гусєва 443 матчі за Динамо – це третій показник в історії клубу.

Теги
Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв Ігор Суркіс Динамо U-21 Динамо U-21
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