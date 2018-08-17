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Гусев может стать тренером молодежной команды Динамо, – Бурбас

11:51 11 Читати українською
Гусев может стать тренером молодежной команды Динамо, – Бурбас
Олег Гусев / ФК Динамо

Экс-игрок Динамо Олег Гусев может занять пост тренера молодежной команды киевлян.

"Игорь Суркис хочет видеть опытного Олега Гусева ассистентом Юрия Мороза в молодежке Динамо.

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Не мелковата должность для человека такого калибра? Если в клубе есть желание пригреть легенду, то может бы престижнее место для него найти, а?" – написал Игорь Бурбас на своей странице в Твиттере.

Напомним, в конце прошлого сезона Гусев прекратил свои выступления за Динамо. В активе Гусева 443 матче за Динамо – это третий показатель в истории клуба.

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