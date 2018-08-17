Гусев может стать тренером молодежной команды Динамо, – Бурбас

Экс-игрок Динамо Олег Гусев может занять пост тренера молодежной команды киевлян.
"Игорь Суркис хочет видеть опытного Олега Гусева ассистентом Юрия Мороза в молодежке Динамо.
Динамо – Шахтер: фанаты киевлян тепло попрощались с Гусевым
Не мелковата должность для человека такого калибра? Если в клубе есть желание пригреть легенду, то может бы престижнее место для него найти, а?" – написал Игорь Бурбас на своей странице в Твиттере.
Напомним, в конце прошлого сезона Гусев прекратил свои выступления за Динамо. В активе Гусева 443 матче за Динамо – это третий показатель в истории клуба.