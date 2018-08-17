Гусев может стать тренером молодежной команды Динамо, – Бурбас

Экс-игрок Динамо Олег Гусев может занять пост тренера молодежной команды киевлян.

"Игорь Суркис хочет видеть опытного Олега Гусева ассистентом Юрия Мороза в молодежке Динамо.

Динамо – Шахтер: фанаты киевлян тепло попрощались с Гусевым

Не мелковата должность для человека такого калибра? Если в клубе есть желание пригреть легенду, то может бы престижнее место для него найти, а?" – написал Игорь Бурбас на своей странице в Твиттере.



Напомним, в конце прошлого сезона Гусев прекратил свои выступления за Динамо. В активе Гусева 443 матче за Динамо – это третий показатель в истории клуба.