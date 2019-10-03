Гусєв, Леоненко, Селезньов та інші зірки футболу зіграють у матчі пам'яті Сергія Закарлюки – він трагічно загинув у ДТП

7 жовтня в Києві пройде матч пам'яті екс-гравця збірної України Сергія Закарлюки, який загинув 5 жовтня 2014 року в автокатастрофі.

"Сергій Володимирович за своє життя зробив дуже багато добра людям, і ми зберемося для того щоб пом'янути нашого друга. Запрошую всіх уболівальників на матч пам'яті Сергія Закарлюки", – зазначив Євген Селезньов, з яким Сергій Закарлюка грав в київському Арсеналі.

Топ-20 бомбардирів в історії чемпіонату України

Поєдинок проходитиме на арені Лівий Берег (вулиця Виноградна 1, масив Осокорки) 7 жовтня в 19.00. Вхід на трибуни вільний.

У поєдинку зіграють команда ЦСКА/Арсенал проти друзів Сергія Закарлюки. Серед запрошених багато футбольних зірок: Євген Селезньов, Віктор Леоненко, Віктор Вацко, Олександр Алієв, Олег Гусєв, Тарас Михалик, Юрій Вірт, Олександр Зотов, Роман Байрашевський, Андрій Полунін, Едуард Цихмейструк, Іван Кривошеєнко, Сергій Мізін, Микола Павлов та багато інших.

Життя обірвалось у дорозі. Найвідоміші футбольні ДТП, що закінчилися летально