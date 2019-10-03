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Гусев, Леоненко, Селезнев и другие звезды футбола сыграют в матче памяти Сергея Закарлюки – он трагически погиб в ДТП

17:10 10 Читати українською
Гусев, Леоненко, Селезнев и другие звезды футбола сыграют в матче памяти Сергея Закарлюки – он трагически погиб в ДТП
Матч памяти Сергея Закарлюки / MatchDay

7 октября в Киеве пройдет матч памяти экс-игрока сборной Украины Сергея Закарлюки, который погиб 5 октября 2014 в автокатастрофе.

"Сергей Владимирович за свою жизнь сделал очень много добра людям, и мы соберемся для того чтобы помянуть нашего друга. Приглашаю всех болельщиков на матч памяти Сергея Закарлюки", – отметил Евгений Селезнев, с которым Сергей Закарлюка играл в киевском Арсенале.

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Поединок будет проходить на арене Левый Берег (улица Виноградная 1, массив Осокорки) 7 октября в 19:00. Вход на трибуны свободный.

В поединке сыграют команда ЦСКА / Арсенал против друзей Сергея Закарлюки. Среди приглашенных много футбольных звезд: Евгений Селезнев, Виктор Леоненко, Виктор Вацко, Александр Алиев, Олег Гусев, Тарас Михалик, Юрий Вирт, Александр Зотов, Роман Байрашевский, Андрей Полунин, Эдуард Цихмейструк, Иван Кривошеенко, Сергей Мизин, Николай Павлов и многие другие.

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Источник: Футбол 24
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Олег Гусев Олег Гусев Евгений Селезнев Евгений Селезнев Сергей Закарлюка Сергей Закарлюка Виктор Леоненко
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