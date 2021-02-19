"Динамівці в рамках УПЛ зіграють з Десною і наберуть ігрових кондицій. А потім у них матч з Брюгге. Потрібно бути об'єктивними: крім кутових та верхових передач на Доста у бельгійців в атаці нічого не було. Так, гра угорі – це їхній козир. А внизу комбінаційно у них гра легко читається.

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Брюгге – хороша команда! Просто так чемпіоном Бельгії не станеш. Але чому Брюгге нічого не створив? Тому що Динамо не дало. Кияни зіграли організовано, не було розривів між лініями, зіграли досить щільно, надійно. Кендзьора і Миколенко пристойно спрацювали на атаку, віддавали хороші передачі. Також вони встигали відпрацьовувати на оборону нарівні з центральними захисниками. Оборона в цілому впоралася з Достом, хоч з ним дуже складно грати. Хлопці зіграли дуже організовано і ця організованість допоможе киянам перемогти в гостях.

Брюгге вирішить, що вони в Бельгії обов'язково динамівців обіграють. Ні, не вийде. Динамо, скоріше за все, зіграє так, як зіграло проти Барселони на "Камп Ноу", проводячи разючі швидкі атаки після перехоплення м'яча. Динамівці, набравши кондиції, ще більше будуть пресингувати. Вони вже знають гру Брюгге. У мене є оптимізм і впевненість, що у другому матчі динамівці переможуть і пройдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи", – сказав Грозний у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому поєдинку у Києві Динамо розписало бойову нічию з бельгійцями: на гол Буяльського у другому таймі влучним пострілом за 5 хвилин відповів Брендон Мехеле. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 лютого, о 22:00.

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