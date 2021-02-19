"Динамовцы в рамках УПЛ сыграют с Десной и наберут игровых кондиций. А потом у них матч с Брюгге. Нужно быть объективными: кроме угловых и верховых передач на Доста у бельгийцев в атаке ничего не было. Да, игра вверху – это их козырь . А внизу комбинационно у них игра легко читается.

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Брюгге – хорошая команда! Просто так чемпионом Бельгии не станешь. Но почему Брюгге ничего не создал? Потому что Динамо не дало. Киевляне сыграли организованно, не было разрывов между линиями, сыграли достаточно плотно, надежно. Кендзера и Миколенко прилично сработали на атаку, отдавали хорошие передачи. Также они успевали отрабатывать на оборону наравне с центральными защитниками. Оборона в целом справилась с Достом, хотя с ним очень сложно играть. Ребята сыграли очень организованно и эта организованность поможет киевлянам победить в гостях.

Брюгге решит, что они в Бельгии обязательно динамовцев обыгрывают. Нет, не получится. Динамо, скорее всего, сыграет так, как сыграло против Барселоны на "Камп Ноу", проводя жалящие быстрые атаки после перехвата мяча. Динамовцы, набрав кондиции, еще больше будут прессинговать. Они уже знают игру Брюгге. У меня есть оптимизм и уверенность, что во втором матче динамовцы победят и пройдут в 1/8 финала Лиги Европы", – сказал Грозный в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в первом поединке в Киеве Динамо расписало боевую ничью с бельгийцами: на гол Буяльского во втором тайме точным выстрелом ответил Брендон Мехеле. Ответный матч состоится через неделю, 25 февраля, в 22:00.

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