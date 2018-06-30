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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Грізманн: У нас велика команда, яку буде складно обіграти

22:02 139 Читать на русском
Грізманн: У нас велика команда, яку буде складно обіграти
Антуан Грізманн / ФІФА

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував перемогу своєї команди над Аргентиною в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Це був хороший за напруженням матч для тих, хто перебував на стадіоні або дивився футбол по телевізору. Ми показали хороший футбол і продемонстрували свій характер, що допомогло нам вийти в наступне коло.

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Ми знаємо, що велика кількість французів дивляться за нашою грою і багато чого очікують від нас.
У нас бувають ігри гірше, як з Данією і трохи краще, як сьогодні.

Ми хочемо бачити Киліана Мбаппе на полі. Сьогодні він зробив для нас результат, забивши два м'ячі і заробивши пенальті. Він приносить нам багато користі.

Сьогодні ми зіткнулися з низкою труднощів, часом суперник виглядав краще, але ми зберігали єдність. У нас велика команда, яку буде складно обіграти", – цитує Грізманна L'Equipe.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Франція - Аргентина Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція
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