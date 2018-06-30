Грізманн: У нас велика команда, яку буде складно обіграти

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував перемогу своєї команди над Аргентиною в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Це був хороший за напруженням матч для тих, хто перебував на стадіоні або дивився футбол по телевізору. Ми показали хороший футбол і продемонстрували свій характер, що допомогло нам вийти в наступне коло.

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Ми знаємо, що велика кількість французів дивляться за нашою грою і багато чого очікують від нас.

У нас бувають ігри гірше, як з Данією і трохи краще, як сьогодні.

Ми хочемо бачити Киліана Мбаппе на полі. Сьогодні він зробив для нас результат, забивши два м'ячі і заробивши пенальті. Він приносить нам багато користі.

Сьогодні ми зіткнулися з низкою труднощів, часом суперник виглядав краще, але ми зберігали єдність. У нас велика команда, яку буде складно обіграти", – цитує Грізманна L'Equipe.