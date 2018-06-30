Гризманн: У нас великая команда, которую будет сложно обыграть

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу своей команды над Аргентиной в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Это был хороший по накалу матч для тех, кто находился на стадионе или смотрел футбол по телевизору. Мы показали хороший футбол и продемонстрировали свой характер, что помогло нам выйти в следующий круг.

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Мы знаем, что большое количество французов следят за нашей игрой и многого ожидают от нас.

У нас бывают игры хуже, как с Данией, и получше, как сегодня.

Мы хотим видеть Килиана Мбаппе на поле. Сегодня он сделал для нас результат, забив два мяча и заработав пенальти. Он приносит нам много пользы.

Сегодня мы столкнулись с рядом трудностей, порой соперник выглядел лучше, но мы сохраняли единство. У нас великая команда, которую будет сложно обыграть", – цитирует Гризманна L'Equipe.