"Я розмовляв з Лео, як тільки приїхав у Барселону. Він сказав, що розлютився, коли я відхилив першу пропозицію клубу, тому що він говорив про цей трансфер публічно, а я, зрештою, відмовився. Однак він також сказав, що після мого переходу він підтримає мене, і я відчуваю це кожного дня.

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Я захоплююся і поважаю Мессі, і він прекрасно знає про це. У мене з Лео чудові відносини. Я хочу, щоб люди знали, що у мене немає ніяких проблем ні з ким, я просто намагаюся працювати щосили.

Я припинив відносини з Олатсом (колишнім агентом. – примітка) з того дня, як одружився. Я запросив його на весілля, а він не прийшов, і я перестав спілкуватися з ним", – цитує Грізманна Marca.

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