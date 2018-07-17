Грізманн: Гордий за свою відмову Барселоні

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн розповів про своє рішення залишитись в мадридському клубі.

"Відмова Барселоні? Це було моє рішення, і я ним пишаюся.

Зараз я перебуваю у передчутті нового сезону з Атлетіко. Зовсім скоро нам доведеться поборотися за Суперкубок Європи, і ми маємо намір виграти його", – цитує Грізманн Football Espana з посиланням на AS.

Грізманн залишається в Атлетіко: хто виграв і хто програв від такого рішення Антуана?

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону Барселона була готова викупити Грізманна за 100 млн євро, однак французький футболіст прийняв рішення відхилити пропозицію "блаугранас" і продовжив контракт з Атлетіко.

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