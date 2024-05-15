Уго Дуро відчуває дискомфорт в м'язах, тому українець залишається безальтернативним варіантом на роль центрфорварда, повідомляє Super Deporte. Валенсія 16 травня зіграє на полі Реала Сосьєдад в рамках 36-го туру Ла Ліги.

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Востаннє Яремчук опинявся у основі "кажанів" 2 місяці тому. Потім була поїздка в збірну, травма і кілька виходів на заміну. Це може бути один з останніх шансів Романа у футболці Валенсії. Левантійці не мають наміру викуповувати 28-річного форварда у Брюгге. Упродовж орендного сезону Яремчук забив 4 голи у 27 матчах.

Поєдинок з Реалом Сосьєдад буде дуже важливим для боротьби за єврокубки. Якщо Валенсія не виграє, то втратить будь-які надії зачепитися за цю зону.

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