Григорчук – про перемогу над Манчестер Юнайтед: У перерві сказав своїм гравцям, що нам потрібні розум та впевненість

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (2:1) у 5-му турі Ліги Європи.

"У першому таймі були деякі недопрацювання. Я навіть в перерві сказав, що той відрізок, де ми глибоко оборонялися і ми пропустили, він трапився після того, як ми невірно розіграли кутовий. Про такі речі ми говорили. Я не скажу, що тайми були різними за якістю. Я сказав у перерві, що вони молодці, що після пропущеного гола не засмутилися і стали грати краще. Всім велике спасибі. Вони молодці.

Сенсаційна перемога команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

Не хочеться після такої гри говорити про негатив. Просто чудова підтримка. Тут на стадіоні люди створюють атмосферу, при якій не можна програвати. Хочеться перемагати. Я сказав, що ми винні цим людям. Слава Богу, що ми подарували добротну перемогу і гру. Знову хочу висловити їм нашу подяку.

У перерві в нас відбулася розмова, де ми просто згадали, що говорили до гри. Нам потрібен був розум, нам потрібно бути впевненими, що цю гру ми можемо виграти. Ми поговорили так, що були готові виходити і грати в хороший футбол.

Чи є у мене бажання підписати когось із гравців МЮ? Ви змушуєте подумати нас і направляєте нас на трансферний шлях. Ми готові. Ви ще скажіть це нашим керівникам. Якщо вони зможуть взяти гравців МЮ, то ми тільки за. Там великий підбір відмінних виконавців. Хоча ми цінуємо і дорожимо своїми футболістами, але взимку потрібно трохи підсилитися" – цитує українського фахівця sports.kz.

Нагадаємо, що здобуті у матчі проти Манчестер Юнайтед 3 очки стали першими для команди Григорчука в поточному розіграші Ліги Європи. За тур до завершення групового турніру його команда посідає останнє місце у групі L.

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