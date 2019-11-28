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Ліга Європи: Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед, Краснодар мінімально здолав Базель

19:45 2270 Читать на русском
Ліга Європи: Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед, Краснодар мінімально здолав Базель
Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1 / Vesti

В рамках 5-го туру Ліги Європи Астана здобула вольову перемогу над Манчестер Юнайтед, Хетафе переграв Трабзонспор.

Ліга Європи 2019/20, 5-й тур

Група C

Краснодар – Базель – 1:0

Гол: Арі, 72, (пен.)

Трабзонспор – Хетафе – 0:1

Гол: Мата, 50

Група L

Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Шомко, 55, Ді'Шон Бернард, 62 (аг.) – Лінгард, 10

Краснодар мінімально переміг Базель завдяки пенальті Арі. Росіяни володіли ініціативою, однак забили вже ближче до завершення матчу. Арі сам заробив 11-метровий і реалізував його. В паралельному матчі групи C Хетафе на виїзді здолав Трабзонспор. І також різниця в рахунку була мінімальною: Мата зупинив передачу Кенеді з флангу і ударом з розвороту приніс перемогу іспанцям.

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Не обійшлось і без сенсації вже на початку ігрового дня ліги Європи. Астана під керівництвом Григорчука здобула вольову звитягу над Манчестер Юнайтед. Початок гри був вдалим для гостей: Лінгард вже на 10-й хвилині точним ударом відкрив рахунок в матчі. В другій половині Шомко зрівняв становище, ударом зі штрафного майданчика пробивши Гранта. А перемогу казахам приніс захисник МЮ Ді'Шон Бернард, який зрізав простріл у власні ворота.

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