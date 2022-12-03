"Наш план полягав у тому, щоб створити простір. Все вдалося. Один гол був красивішим за інший. Ми побачили фантастичні голи.

Найдивніший гол ЧС-2022 і кінець казки Америки у відеоогляді матчу Нідерланди – США – 3:1

Але ми ще погано володіємо м'ячем. Коли м'яч у суперника, ми все робимо правильно. Але у Нідерландів забагато непотрібних втрат м'яча. Цей аспект гри має бути набагато кращим. Інакше ти не станеш чемпіоном світу. А ми ж цього хочемо, чи не так?

Тепер команда має довший відпочинок, і це важливо. Я даю гравцям вихідний, вони нарешті не будуть мене бачити. І це добре, тому що їх від мене вже трохи нудить", – цитує ван Гала Vi.nl.

У чвертьфіналі чемпіонату світу суперником Нідерландів стане переможець пари Аргентина – Австралія.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса