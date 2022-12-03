Нідерланди завдяки бенефісу Дензела Дюмфріса обіграли США в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Штати могли забивати вже в дебюті, але свій момент не реалізували. Натомість "ораньє" повели в рахунку на 10-й хвилині – Депай вразив ворота після прострілу Дюмфріса. Перед свистком на перерву підопічні ван Гала подвоїли свою перевагу завдяки дуету крайніх захисників – Дюмфріс віддав, Блінд забив.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса

У другому таймі американці скоротили відставання. Хаджі Райт неймовірним ударом п'ятою з гострого кута переправив м'яч у дальню дев'ятку. Але останнє слово було за Нідерландами – Дюмфріс до двох асистів додав ще й гол.

3:1 – США їдуть додому, а Нідерланди стали першим чвертьфіналістом Мундіалю в Катарі. Суперником "ораньє" стане сильніший у парі Аргентина – Австралія.