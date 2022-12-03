Збірна Нідерландів на груповому етапі ЧС-2022 відверто розчарувала, але "ораньє" все одно посіли першу позицію. Існувала надія, що прекрасна команда Луї Ван Гала просто економила сили до плей-офф, де покаже всю свою міць – тим паче що в суперниках була не потужна Англія, а скромніші США. Щоправда, ці "скромняги" привезли свій найкращий склад у історії й демонстрували топовий атакувальний футбол.

Тренерський штаб "помаранчевих" не став нічого вигадувати, повторивши лайн-ап із поєдинку проти Катару. У американців же через травму не міг вийти Сарджент – замість нього вийшов представник МЛС Феррейра, хоча очікувався Рейна. Зате встиг відновитись Пушіліч, який вийшов основі разом з усіма іншими лідерами "зірково-смугастих".

Підопічні Грегга Берхалтера краще стартували, ледь не відкривши рахунок вже 3-й хвилині зустрічі. Момент був стовідсотковим: Муса після навісу від Деста виграв підбирання й закинув м'яч за спини захисникам у штрафний – туди влетів Пулішіч, який опинився прямо перед Ноппертом! Крістіан пробив низом, однак голкіпер врятував Нідерланди.

В цілому, на початку матчу США виглядали надзвичайно жваво, особливо активно працюючи на фланзі Деста. Без м'яча ж команда намагалася не лізти у високий пресинг, зустрічаючи "ораньє" компактним блоком у центрі. Втім, вся ця модель дала збій на 10-й хвилині, коли нідерландці порвали опорну зону серією обіграшей – вдалося віддати 20 поспіль передач, що є рекордом збірної Нідерландів за останні 56 років.

В завершенні атаки Депай обігрався з Классеном і віддав пас на Гакпо. Той запустив передачу на правий фланг в ноги Дюмфрісу, а Дензел прострілив на лінію карного майданчика. Депай влетів туди й потужно пробив у лівий нижній кут – без шансів для Тернера. 1:0! Мемфіс, до речі, став другим бомбардиром в історії збірної.

В наступні хвилин 5-7 голландці виглядали симпатично, змусивши повірити у економію сил на груповому етапі. Перед очами бігала яскраві Нідерланди зрізка кваліфікації до ЧС-2022, але досить швидко ця краса згасла. До останніх хвилин першого тайму підопічні Луї Ван Гала нічого не створили, а ближче до перерви американці ще й ініціативу перехопили. Щоправда, як і в попередніх матчах Мундіалю, конвертувати переваги бодай в удар США не вдавалося.

Аж на 43-й хвилині "зірково-смугасті" створили момент. Героєм міг стати Веа, який підхопив відскок перед штрафним і вистрілив з лету. Нопперт парирував, а "ораньє" жорстоко покарали за марнотратство, забивши вдруге у компенсований час. Дюмфріс після вкидання з ауту обігрався з Классеном і виконав передачу з правого флангу на 11 метрів – туди несподівано прибіг Блінд, який у дотик розстріляв ворота. 2:0!

Цікаво, що Дюмфріс став першим футболістом збірної Нідерландів, якому вдалося віддати два асисти в першому таймі матчу чемпіонату світу. 32-річний Блінд же тепер є другим за віком нідерландським автором голу на Мундіалі (лідерство зберігає 35-річний Ван Брокхорст).

У роздягальні Луї Ван Гал провів подвійну заміну, знявши з гри Классена й Де Рона. На полі з'явились Коопмейнерс та Бергвейн, що додавало м'язів у центральній частині поля. Грегг Берхалтер, своєю чергою, випустив Рейну замість Феррейри.

Другий тайм США розпочали надзвичайно активно, ледь не повернувшись у гру на 48-й хвилині. Після подачі Пулішіча з кутового м'яч відлетів на Ріма, а той пробив з мінімальної відстані повз Нопперта – втім, Гакпо на лінії воріт зміг заблокувати удар! Після цього американці провели ще кілька дуже хороших атак без логічного або без гострого завершення.

Нідерландам в середині тайму частково вдалося вирівняти хід зустрічі. "Зірково-смугасті" все одно лізли вперед, однак "ораньє" почали контратакувати й створювати моменти. Зокрема, на 62-й хвилині Депай пробивав метрів з 22-х під поперечину – Тернер виручив. На 71-й же Метт відбив перед собою потужний лонгшот Коопмейнерса, а потім якимось дивом витягнув добивання з мінімальної відстані від Депая.

Мемфіс був дуже активним, але на 75-й хвилині "наварив", помилившись при передачі назад. Свіжий Райт перехопив м'яч і під гострим кутом вийшов віч-на-віч і пробив – м'яч з лінії виніс Тімбер! Тим не менш, на 76-й Хаджі таки прошив Нопперта, замкнувши простріл від Пулішіча.

І як замкнувши! Хаджі п'яткою з гострого кута переправив м'яч у дальню дев'ятку, перекинувши голкіпера! 2:1. США заслужено відродили інтригу, а Райт став лише третім футболістом в історії збірної, якому вдалося забити на Мундіалі після виходу на заміну.

Щастя "зірково-смугастих" тривало недовго. Всього через п'ять хвилин після пропущеного голу збірна Нідерландів відновила свій гандикап, де-факто поставивши крапку в зустрічі. Честь добити США досить логічно дісталася Дюмфрісу, хоча гольова атака почалася з прориву Депая до штрафного.

Не знайшовши варіанту для продовження атаки, він скинув м'яч Де Йонгу, а Френкі в дотик перевів сферу на лівий фланг Блінду. Дейлі виконав шикарну подачу на правий край штрафного, яку ніхто не прикривав. Туди й влетів Дюмфріс, який точним ударом повз Тернера – 3:1! Дензел став першим захисником в історії Мундіалей, якому вдалося віддати два асисти й забити гол у матчі плей-офф.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Нідерландів. "Ораньє" вийшли у чвертьфінал чемпіонату світу-2022. Суперником підопічних Луї Ван Гала стане переможець матчу Аргентина – Австралія.