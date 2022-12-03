"Игроков от меня уже тошнит": ван Гал нашел недостаток Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
Главный тренер "оранье" Луи ван Гал проанализировал победу над США (3:1) и выход в четвертьфинал чемпионата мира.
"Наш план заключался в том, чтобы создать пространство. Все удалось. Один гол был красивее другого. Мы увидели фантастические голы.
Самый удивительный гол ЧМ-2022 и конец сказки Америки в видеообзоре матча Нидерланды – США – 3:1
Но мы еще плохо владеем мячом. Когда мяч у соперника, мы все делаем правильно. Но у Нидерландов много ненужных потерь мяча. Этот аспект игры должен быть гораздо лучше. Иначе ты не станешь чемпионом мира. А мы же этого хотим, не правда ли?
Теперь у команды есть более длинный отдых, и это важно. Я даю игрокам выходной, они, наконец-то, не будут меня видеть. И это хорошо, потому что их от меня уже немного тошнит", – цитирует ван Гала Vi.nl.
В четвертьфинале чемпионата мира соперником Нидерландов станет победитель пары Аргентина – Австралия.
Нидерланды стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022, переиграв США благодаря историческому перфомансу Дюмфриса