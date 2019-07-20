"Гравців привозять пачками", – Політило оцінив міжсезоння Олімпіка

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило проаналізував підготовку донеччан до старту нового сезону.

"Був би гріх, якщо би й зараз не покращилася гра. Ми грали нарівні з обласними командами, потім із Першою лігою, тепер із Металістом 1925. Можливо, ми трохи краще готові. Час є, але його залишилося мало.

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До нас пачками приїжджають футболісти, всі нові. Якось намагаємося зігратися, тренерський штаб щось підказує. Слухаємо та намагаємося виконувати на полі", – розповів Політило в ефірі "Футбол 1".

До слова, вже 31 липня Олімпік стартує у новому сезоні УПЛ. У матчі 1-го туру донецький клуб зіграє на виїзді проти дебютанта ліги СК Дніпро-1.