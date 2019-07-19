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Карпати поступились Вересу, Олімпік розгромив Металіст 1925 – результати товариських матчів українських клубів

20:10 455 Читать на русском
Карпати поступились Вересу, Олімпік розгромив Металіст 1925 – результати товариських матчів українських клубів
Карпати – Верес – 1:2 / офіційний сайт ФК Карпати

В рамках підготовки до сезону Олімпік знищив Металіст 1925, Львів мінімально здолав Волинь, а Карпати розписали нічию у матчі проти друголігового Вереса.

Товариські матчі.

Металіст 1925 – Олімпік – 0:3

Голи: Тейшейра, 5, Політило, 50, гравець на перегляді, 85

Волинь – Львів – 1:2

Голи: Пономар, 23 – Ренан, 29, 38

Карпати – Верес – 1:2

Голи: ?, 58 – Шестаков, 60, Ховбоша, 90

Олександрія – Алтин Асир – 5:0

Голи: Ковалець, 13, Гречишкін, 18, (пен.), Лучкевич, 20, Устименко, 67, Алібеков, 88

Донецький Олімпік без проблем розбив Металіст 1925. Вже на 5-ій хвилині Тейшейра відкрив рахунок в матчі, а в другому таймі Політило та гравець на перегляді встановили остаточний рахунок.

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Львів мінімально переміг Волинь. Героєм зустрічі став Ренан, який відзначився дублем. Карпати ж поступились Вересу, а Олександрія знищила туркменістанський Алтин Асир.

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