Карпати поступились Вересу, Олімпік розгромив Металіст 1925 – результати товариських матчів українських клубів

В рамках підготовки до сезону Олімпік знищив Металіст 1925, Львів мінімально здолав Волинь, а Карпати розписали нічию у матчі проти друголігового Вереса.
Товариські матчі.
Металіст 1925 – Олімпік – 0:3
Голи: Тейшейра, 5, Політило, 50, гравець на перегляді, 85
Волинь – Львів – 1:2
Голи: Пономар, 23 – Ренан, 29, 38
Карпати – Верес – 1:2
Голи: ?, 58 – Шестаков, 60, Ховбоша, 90
Олександрія – Алтин Асир – 5:0
Голи: Ковалець, 13, Гречишкін, 18, (пен.), Лучкевич, 20, Устименко, 67, Алібеков, 88
Донецький Олімпік без проблем розбив Металіст 1925. Вже на 5-ій хвилині Тейшейра відкрив рахунок в матчі, а в другому таймі Політило та гравець на перегляді встановили остаточний рахунок.
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Львів мінімально переміг Волинь. Героєм зустрічі став Ренан, який відзначився дублем. Карпати ж поступились Вересу, а Олександрія знищила туркменістанський Алтин Асир.