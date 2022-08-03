Англійська Прем'єр-ліга ухвалила офіційне рішення відмовитись від ідеї схиляння коліна футболістами перед усіма матчами.

Гравці АПЛ перестануть регулярно ставати на коліно перед поєдинками, інформує сайт ліги. Відповідне рішення було ухвалене після розмов усіх капітанів клубів.

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Представники англійської еліти відмовились від такого жесту боротьби з расизмом, адже вважають, що акція втратила значення. Відтак, вони хочуть підсилити меседж, що расизму не місце у футболі й суспільстві, не рутинним ставанням на коліно, а більш значущими акціями та кампаніями.

Зауважимо, що все ж перед деякими поєдинками акція збережеться. Йдеться про стартові ігри сезону, матчі Boxing Day та тури, присвячені боротьбі з расизмом (у жовтні та березні).

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